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Греція запроваджує “кліматичний” податок для туристів

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Греція запроваджує
Влада Греції, яка минулого року серйозно постраждала від лісових пожеж та повеней, запровадила новий збір для туристів – на стійкість до змін клімату. У такий спосіб уряд прагне отримати кошти на відновлення постраждалих регіонів та подальші кліматичні проекти.
Як пише SchengenVisaInfo з посиланням на місцеві ЗМІ, туристи тепер будуть зобов’язані сплачувати додаткові податки у місцях проживання. Щоправда, нова система сплати податків буде сезонною і її застосовуватимуть лише у високий сезон – з березня до жовтня.
Сума податку варіюватиметься залежно від офіційного рейтингу об’єкта розміщення та становитиме від 1 до 4 євро за ніч. Наприклад, ті, хто зупинятиметься в апартаментах та одно- чи двозіркових готелях, сплачуватимуть податок у розмірі 1,50 євро, а гості тризіркових готелів – 3 євро. Проживання у чотиризірковому готелі обійдеться додатково у 7 євро, а у розкішних 5-зіркових готелях податок складе 10 євро. Ці податки не будуть включені в ціни, які надаються операторами або турагентами, і туристи повинні сплатити їх на місці євро.
У той же час у Всегрецькій асоціації готельєрів побоюються, що новий податок негативно вплине на туризм, спонукавши частину туристів вибрати інше місце відпочинку замість Греції.

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