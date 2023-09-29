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Названо Топ-5 найпривабливіших країн ЄС із низькими податками та сонячною погодою

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Названо Топ-5 найпривабливіших країн ЄС із низькими податками та сонячною погодою

У Європі є п’ять найпривабливіших країн із переважно сонячною погодою та неважким податковим обтяженням, які іноземні туристи можуть розглянути для переїзду. Такого висновку дійшли експерти HSBC Expat. На основі даних вони склали відповідний рейтинг.

Отже, ось топ-5 держав у Європі, де для іноземних мандрівників ідеально поєднується фінансовий зиск та клімат:

Кіпр. Середземноморський острів славиться своїми низькими податковими ставками та сприятливою погодою. «Кожна третя людина, яка переїхала на Кіпр, зробила це через податки та погоду», — зазначила банківська організація. Податкові ставки починають застосовуватися до доходів понад 19’500 євро (20%), до доходів, що перевищують 28’001 євро, ставка становитиме 25% і збільшиться до 30, якщо сума заробітку становитиме від 36’301 до 60’000 євро.

Болгарія. Болгарія пропонує ставки податку в 10% для болгар, незалежно від їхнього доходу та місця проживання, навіть якщо вони знаходяться за кордоном.

Названо Топ-5 найпривабливіших країн ЄС із низькими податками та сонячною погодою

Ті ж ставки застосовуються до доходів від самозайнятості, тоді як фізичні особи-нерезиденти оподатковуються лише з їх доходів із джерел у Болгарії.

Румунія. Ця держава також радує туристів сонячними днями та низькими податковими зобов’язаннями. Ставка прибуткового податку з фізичних осіб становить близько 10%, що робить її привабливою для тих, хто хоче зберегти свій дохід. Ставка на додану вартість – 19% (стандартна) і 5% (знижена).

Мальта. Цей середземноморський острів славиться як своєю природною красою, і податковими пільгами. Ставки прибуткового податку залежать від річного оподатковуваного доходу та становлять 15% для сум до 10’500 євро та 25% – від 15’800 до 60’000 євро.

Названо Топ-5 найпривабливіших країн ЄС із низькими податками та сонячною погодою

Андорра. Незважаючи на схожу з Іспанією погоду, ця менш популярна у українських туристів європейська країна пропонує низькі податкові ставки.

Названо Топ-5 найпривабливіших країн ЄС із низькими податками та сонячною погодою

Резиденти та компанії оподатковуються 10-відсотковим податком на прибуток. Крім того, там немає податку з продажу, але є 4,5% ПДВ.

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