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В Австралії туристка ненароком влаштувала стриптиз і показала свої оголені груди всьому літаку

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
В Австралії туристка ненароком влаштувала стриптиз і показала свої оголені груди всьому літаку

Під час рейсу з Голд-Коста до Сіднея в Австралії туристка ненароком влаштувала стриптиз і показала свої оголені груди всьому літаку, повному людей, через бандо.

Фітнес-тренер та блогер, на ім’я Емма виклала відео, де поділилася деталями незручного інциденту в літаку. Після посадки в Сіднеї дівчина потяглася за своєю сумкою, що лежить у шафці над її головою, і випадково оголила груди.

«Я потяглася до верхньої полиці, щоб взяти свою сумку, і мій бандо вирішив відірватися і показати мої оголені груди всьому літаку», – сказала Емма.

Бандо – це топ, що складається з широкої смужки тканини, одягненої навколо грудей, і часто зав’язкою, що кріпиться на шиї.

«Буквально на рівні моїх очей сидів хлопець, і, дякувати Богові, у нього вистачило поваги подивитися в протилежний бік. Решта навколо мене на 100% напевно всі бачили, і мені хотілося, щоб земля буквально поглинула мене. Безперечно, це була найнезручніша річ, яка колись траплялася зі мною в моєму житті», – поділилася дівчина.

Щоб не допустити попадання інших людей у таку незручну ситуацію, Емма застерегла відношення бандо в літаку. “Ніколи і за жодних обставин не носите бандо в літаку”, – сказала вона.

У коментарях люди були здивовані та шоковані. Однак багато хто намагався заспокоїти Емму. Одна людина написала: «Я б сказав, що ти переживеш своє збентеження – зі мною та іншими траплялося й гірше. Я був свідком багатьох подій – просто посміхнувся».

Інший додав: “Можу посперечатися, ви відчули, як ваше обличчя почервоніло, я завжди це помічаю”. Але інші були трохи більш шалені. Один чоловік прокоментував: “Хотів би я опинитися на цьому рейсі”. А другий сказав: «Це хлопець мав більше сили, ніж хотів би мені». Багато коментаторів сміялися і жартували з приводу ситуації, а одна жінка сказала, що помре, якщо це станеться з нею.

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