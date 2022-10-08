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“Укрзалізниця” запускає “Дністровський експрес”

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко

“Укрзалізниця” з 10 жовтня призначає регіональний експрес №802/801 Чернівці – Львів.

Про це повідомляє прес-служба “Укрзалізниці” у Telegram.

“Дністровський експрес” мав вирушити у свою першу подорож ще наприкінці лютого, але тоді наші вагони вже були задіяні в евакуації українців, тож прем’єру довелося відкласти”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що поїзд курсуватиме щодня з Чернівців о 05:30, прибуття до Львова о 12:18. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме зі Львова о 15:07, прибуття до Чернівців о 22:05.

Маршрут поїзда проходитиме через Заліщики, Чортків, Тернопіль, Золочів та інші міста.

Квитки можна придбати у додатку, чат-боті, на сайті та в касах “Укрзалізниці”.

“Укрзалізниця” під час війни:

“Укрзалізниця” – акціонерне товариство, 100% акцій якого належить державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації. Українська залізниця забезпечує 82% вантажних та близько 50% пасажирських перевезень, що здійснюються всіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця посідає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись лише залізницям Китаю, Росії та Індії.

10 червня було підписано зміни до угод у рамках Проекту електрифікації української залізниці, згідно з якими 50 млн євро було спрямовано на підтримку ліквідності АТ “Укрзалізниця” (загальний обсяг кредиту ЄБРР на ліквідність “Укрзалізниці” – 148,5 млн євро).

1 вересня 2022 року міністр фінансів України Сергій Марченко та директор ЄБРР у ​​країнах Східної Європи та Кавказу Маттео Патроне підписали угоду, яка дозволить направити частину кредиту ЄБРР в обсязі 98,5 млн євро на забезпечення ліквідності для фінансування критично важливих потреб “Укрзалізниці”.

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