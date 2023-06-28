У туристки в аеропорту Бангкока вкрали сумочку Louis Vuitton вартістю 2 200 000 гривень

У міжнародному аеропорту Дон Муанг у Бангкоку у туристки вкрали сумочку від відомого бренду Louis Vuitton. Ціна розкішного виробу захмарна – 2200000 грн. ($60’000). Співробітники поліції Таїланду успішно затримали викрадача. Ним виявився китайський громадянин.

За інформацією The Thaiger, постраждала китайська туристка звернулася зі скаргою до поліцейської дільниці Дон Муенг, там дівчину вислухали і обіцяли знайти злодія-знавця люксових речей. Мандрівниця уточнила, що забула свою рожеву сумочку Louis Vuitton на стійці, де видають візи для тих, хто прибуває. Коли жінка повернулася, щоб її забрати, то виявила, що її жіночий аксесуар зник.

Мандрівниця, дуже схвильована тим, що сталося, заявила, що сумка була випущена обмеженим тиражем, і у світі існує лише п’ять таких екземплярів.

Поліцейські розпочали розслідування. Вони переглянули записи відеокамер, встановлених на стійці та в навколишніх зонах, щоб з’ясувати, кому знадобилася сумка. Незабаром їм посміхнувся успіх. На відеозаписах було видно, як чоловік, який пізніше ідентифікований як 38-річний китаєць Сяої Ляо, зацікавився рожевою сумкою. Він узяв її і поклав у свій рюкзак, після чого подався до туалету. Там він витрусив вміст — посвідчення особи, банківські картки та інші особисті речі туристки вирушили у відро для сміття. Потім китаєць поїхав, як і планував, до північної провінції Чаїнг Май. Повернутися до Китаю він мав 21 червня через той самий аеропорт Дон Муанг у Бангкоку, але його затримали до цього моменту.

Раніше у Таїланді відбулася серія арештів громадян Китаю після пом’якшення ковідних обмежень на переміщення між двома країнами. Більшість затриманих заарештували за організацію вечірок з використанням наркотиків та різні види шахрайства.