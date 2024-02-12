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ТаїландТуризм

Пасажир літака помер за загадкових обставин на рейсі з Бангкока

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Пасажир літака помер за загадкових обставин на рейсі з Бангкока

63-річний пасажир помер за загадкових обставин на рейсі, що летів із Бангкока до Мюнхена 8 лютого.

За інформацією, одразу після вильоту з міжнародного аеропорту Суварнабхумі стан чоловіка різко погіршився. Стюардеса принесла йому ромашкового чаю, проте, не встигнувши випити його, пасажир почав відхаркуватись кров’ю. Потім кров пішла не лише з рота, а й із носа. 63-річний німець на очах втрачав багато крові.

За розповідями пасажирів, це був “абсолютний кошмар”, багато хто від виду великої кількості крові кричав.

Пілоти негайно попросили диспетчерів дозволу на повернення до пункту відправлення. Через 2 години та 27 хвилин Airbus A380 авіакомпанії Lufthansa повернувся до Бангкока, де на нього вже чекав реанімаційний автомобіль із бригадою лікарів. Проте чоловіка вже не врятувати.

За словами людей, які летіли тим самим рейсом, що сиділи на сусідніх місцях, погане самопочуття загиблого вони відзначили ще під час посадки на борт. Вони повідомили, що чоловік “був у холодному поті, часто дихав і виглядав дуже погано”.

Більше того, про те, що відбувається, повідомили капітана літака, після чого той по гучному зв’язку поцікавився, чи є серед присутніх на борту лікарі. На прохання відгукнувся молодик, який дуже погано розмовляв англійською. Він підійшов до німця, оглянув його, виміряв пульс і сказав, що той гаразд, пише портал.

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