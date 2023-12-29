У Бангкоку оштрафували готель за статую божества

Як повідомляє Bangkok Post, у Бангкоку готель оштрафований за статую божества, яке вимагає жертвопринесення.

Уточнюється, що готель у Бангкоку заплатив штраф у розмірі 1.3 млн батів (38 000 доларів) за встановлення великої «напівбожественної та напівдемонічної» статуї.

Гігантську, у два людські зрости, статую божества Кхру Кай Кео (Вчителі Кай Кео) демонтували з площі перед готелем The Bazaar Hotel.

Встановлення фігури викликало широкий суспільний резонанс, люди називали її «небуддійською та страшною» і нагадували, що деякі адепти культу Кхру Кай Кео збирають кошенят, цуценят та кроликів для проведення біля статуї в Бангкоку жертовної церемонії. Метою жертвоприношень, як стверджувалося, було отримання виграшних номерів у щотижневій державній лотереї.

Однак штраф готель сплатив не за це, а за те, що за тайським законом забороняється встановлювати без дозволу будь-які конструкції на території, що перебуває у власності державної організації, в даному випадку Державної залізниці Таїланду (SRT). Земля, на якій збудовано готель, як і прилегла територія, орендовані оператором готелю у SRT, та встановлення конструкції за комерційним договором між готелем та власником статуї є, по суті, суборендою держвласності.