У Тунісі запобігли терористичний атаки смертниці на туристів

Міністерство внутрішніх справ Тунісу – популярного напряму відпочинку у українців, заявило у п’ятницю, що воно запобігло серйозній загрозі нападу в туристичних районах країни. Поліція заарештувала жінку-смертницю, яка повернулася з Сирії, і планувала вчинити теракт. Про те, який курорт мав стати «мішенню», не повідомлялося.

22-річну туніску заарештували в аеропорту Тунісу 10 січня, йшлося в повідомленні відомства. У 2020 році вона побувала в Туреччині, а минулого року дісталася Сирії, де екстремістські угруповання навчали її організації теракту за допомогою вибухових речовин. Уточнювалося, що влада північноафриканської країни також заарештувала її спільника, який мав передати смертниці пояс із вибухівкою. За деякими даними, він брав участь у плануванні терористичних операцій наприкінці 2021 року проти держслужбовців країни.

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За останні роки туніські сили безпеки запобігли більшості змов бойовиків і стали більш ефективно реагувати на напади, стверджують західні дипломати. Так, у листопаді поліція застрелила екстреміста, який намагався напасти на них із ножем та тесаком у однойменній столиці.

При цьому останні великі напади на іноземних туристів у Тунісі сталися в 2015 році, коли бойовики вбили десятки людей у ​​ході двох окремих нападів на музей у Бардо та пляжний курорт у Суссі, але незабаром після цього країні вдалося відновити свої позиції як один із найкращих напрямків в Африці та Середземномор’ї.

Додамо, що остання відома атака, під час якої наразилися на небезпеку туристи, відбулася всього кілька тижнів тому в столиці ОАЕ – Абу-Дабі. Подробиці читайте за посиланням «Аеропорт Абу-Дабі довелося закрити через нову ракетну атаку».