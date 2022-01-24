Аеропорт Абу-Дабі довелося закрити через нову ракетну атаку

Військові ОАЕ перехопили дві балістичні ракети, спрямовані на столицю – Абу-Дабі. Про це у понеділок повідомило Міністерство оборони арабської держави.

За даними відомства, снаряди були успішно збиті, а їх уламки впали в різних районах міста. Проте інцидент обійшовся без жертв та постраждалих. «Емірати готові протистояти будь-яким загрозам і вживають усіх необхідних заходів для захисту держави від усіх нападів», – заявили у Міноборони.

Тим не менш, після атаки було прийнято рішення тимчасово закрити аеропорт Абу-Дабі, де базується головний перевізник країни Etihad. Наразі повітряна гавань працює в колишньому режимі.

Крім того, Державний департамент США у зв’язку з обстрілом закликав усіх американських туристів, які відпочивають у країні, та громадян, які прибувають туди з робочими цілями, виявляти обережність і не залишати без необхідності свої готелі та місця проживання.

Зазначимо, що 17 січня у промисловому порту Муссафа в Абу-Дабі стався вибух трьох цистерн із нафтою. Внаслідок цього загинуло кілька іноземних робітників. Відповідальність за атаку взяли він єменські хусити.