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У Таїланді б’ють на сполох: на Пхукеті +54°C, туристів попереджають про тепловий удар і пекло

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
У Таїланді б'ють на сполох: на Пхукеті +54°C, туристів попереджають про тепловий удар і пекло

У Таїланді вже в розпалі літній сезон, також прогнозується природний парадокс Ель-Ніньо, пов’язаний з рекордними температурами повітря в усьому світі. В результаті в наступні два місяці на Таїланд очікують спека і посуха. Температура в Бангкоку та на Пхукеті вже досягає +54°C, туристів попереджають про загрозу теплового удару, повідомляє Bangkok Post із посиланням на Метеорологічний департамент.

Максимальні температури на літні місяці, що залишилися, були переглянуті синоптиками з урахуванням Ель-Ніньо, і тепер очікується, що вони коливатимуться в районі 40°С замість раніше передбаченого піку в 43°С. Це означає, що людям доведеться провести більше часу за умов постійно підвищеної температури.

Директор відділу метеорологічних спостережень Сомкхуан Танчан зазначив, що з початку цього місяця середня максимальна температура постійно коливається навколо 40°С. Це можна пояснити наявністю зони низького тиску, а не спекою, яку зазнають сусідні країни, такі як Індія та Бангладеш, з початку квітня. Однак з урахуванням майбутньої суворої посухи, Таїланд може зіткнутися з ще однією серією високих температур у найближчому майбутньому.

Метеорологічний департамент також висловив стурбованість потенційно серйозними наслідками для здоров’я, спричиненими постійним підвищеним теплом. У п’ятницю індекс теплового дискомфорту в Бангкоку, а також у провінціях Чонбурі та Пхукет досяг тривожного рівня в 54°С.

Цей індекс також називають температурою, що відчувається. Він відбиває температуру, що сприймається людським організмом при поєднанні відносної вологості та температури повітря. Коли температура повітря висока та вологість також висока, тіло не може ефективно охолоджуватися через випаровування поту. Це може призвести до серйозних проблем зі здоров’ям, включаючи тепловий удар і сонячний удар.

Індекс теплового дискомфорту в діапазоні від 41 до 54 градусів Цельсія значно підвищує ризик теплового удару, особливо за тривалого впливу тепла. Зафіксований на Пхукет індекс вище 54 ° С пов’язаний з надзвичайно високим ризиком теплового удару. Туристам рекомендують стежити за станом, залишатися у прохолодних приміщеннях та уникати сильного перегріву.

Спека протримається до вечора неділі. Крім того, з наступного понеділка по четвер очікуються екстремальні погодні умови, включаючи можливість грозових бурь.

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