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У пасажирів на очах при вильоті з Таїланду туристка втратила ногу в аеропорту, яку затиснуло ескалатором

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
У пасажирів на очах при вильоті з Таїланду туристка втратила ногу в аеропорту, яку затиснуло ескалатором

Туристи, що знаходяться в міжнародному аеропорту Бангкока, стали мимовільними свідками жахливої трагедії, що розвертається прямо перед їхніми очима. Ногу до коліна однієї мандрівниці затиснуло в полотні, що рухалося, кінцівку довелося ампутувати. Про це повідомляє видання Daily Mail.

Інцидент стався вранці 30 червня в терміналі 2 міжнародного аеропорту Дон Муанг, коли 57-річна тайка готувалася сісти на рейс, який прямував до провінції Накхонсітхаммарат. За свідченнями очевидців, все сталося раптово, коли туристка спіткнулася про свою рожеву валізу перед входом на доріжку, що рухається. Її ліву ногу відразу почав затягувати механізм. Жах та паніка охопили пасажирів, які миттєво усвідомили небезпеку та намагалися скористатися аварійним вимикачем, оскільки конструкція продовжувала розривати м’язи, сухожилля та кістки кінцівки нещасної туристки.

«Це було жахливо, – розповів один із свідків. — Ми почули її крик, коли травалатор захопив ногу. Люди почали кричати і метатися довкола, намагаючись відключити доріжку, щоб урятувати її». Стривожені пасажири не могли приховати свого потрясіння. Вони описували момент події як «жахливий і шокуючий». У валізи, що лежить поряд, були відсутні два колеса, а жовті пластини, схожі на гребені, були відламані там, де вони зазвичай закривають край ременя і закінчується частина доріжки, що рухається.

На тривожні крики перехожих відреагував персонал аеропорту. Співробітники викликали медичну бригаду, але, на жаль, виявилося, що врятувати ногу вже неможливо. За їхніми словами, лікарі змушені були ухвалити рішення про ампутацію ноги вище коліна, щоб зупинити подальшу руйнацію тканин та врятувати життя пасажирки. Операцію провели прямо на місці події, перш ніж туристку доправили до столичної лікарні імені Пуміпона Адульядета на лікування.

Влада аеропорту негайно розпочала розслідування, щоб з’ясувати причину інциденту. Фахівці вивчають стан полотна та проводять перевірку безпеки. За попередніми даними, у момент пригоди на тротуарі були відсутні два колеса, а жовті пластини, що закривали край ременя, були пошкоджені. Інженерна група негайно розпочала перевірку безпеки та провела інспекцію ескалатора та тротуару.

Аеропорт Дон Муанг висловив своє співчуття постраждалій туристці та заявив, що повністю бере на себе відповідальність за медичні витрати та компенсацію. У той же час, він повідомив, що жодного рейсу не було затримано через інцидент.

Цей жахливий випадок нагадує про попередній інцидент, який мало не закінчився лихом. У 2019 році пасажир теж застряг на доріжці аеропорту в Бангкоку, що рухається, але пошкодив тільки взуття. Випадок був у терміналі 1. Тоді аеропорт повідомив, що несправну доріжку швидко відремонтували і знову ввели в експлуатацію. Проте ці інциденти, що повторюються, змушують задуматися про необхідність оновлення та заміни старого обладнання в аеропорту Дон Муанг, щоб запобігти подібним нещасним випадкам у майбутньому.

Довідка: Міжнародний аеропорт Дон Муанг у тайській столиці введений в експлуатацію у 1914 році, але у 2006 році його замінив новий міжнародний аеропорт Суварнабхумі, розташований на околиці міста. Згідно з поясненням голови авіагавані, автоматично рухомі полоти були встановлені в 1996 році японською компанією Hitachi. Однак, з урахуванням віку та можливих проблем з безпекою аеропорт планує запросити бюджет для заміни на нову модель, щоправда, не зараз, а лише 2025 року.

Наведемо кілька нещасних випадків, що сталися на рушійних доріжках останнім часом:

  1. У 2019 році на ескалаторі в торговому центрі Бангкока дворічний малюк ледь не втратив праву руку, коли її засмоктало в ескалатор. Пожежникам вдалося звільнити хлопчика.
  2. У 2018 році на станції метро в Стамбулі (Туреччина) ескалатор, який був виведений з ладу через ремонт, почав рухатися під час піку. Люди, що спускаються ним, раптово почали падати, одну людину затиснуло під металевими сходами. Ескалатор продовжував рухатися протягом кількох секунд, перш ніж зупинитись. Постраждалого вдалося врятувати за годину.

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