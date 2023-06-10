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КолумбіяТуризм

У Колумбії знайшли живими чотирьох дітей через 40 днів після авіакатастрофи

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Колумбії знайшли живими чотирьох дітей через 40 днів після авіакатастрофи

Рятувальники успішно завершили пошуки чотирьох дітей, які зникли 1 травня у джунглях Колумбії після авіакатастрофи.

Операція тривала 40 днів, і всі хлопці 4, 9, 13 років та один однорічний малюк знайдені живими. Вони виснажені, їхні тіла вкриті укусами комах. Але ніхто з них не перебуває у тяжкому стані. Виявити братів і сестер вдалося лише у п’ятницю, коли солдати та волонтери натрапили на свіжі сліди. Нині діти перебувають під наглядом лікарів.

Вважається, що вони вижили завдяки харчовим наборам, які скидали пошукові системи. Свою роль відіграли й навички виживання у джунглях, адже хлопці належать місцевій корінній громаді. Замість взуття діти намотували на ноги тканину.

На борту невеликого літака Cessna 206, який летів з Араракуари в Сан-Хосе-дель-Гуав’яр, було ще троє дорослих, включаючи пілота. Їхні останки знайшли прямо на місці краху. Перед падінням борт повідомив про проблеми із двигуном.

Пошуки йшли у важкодоступній місцевості: там майже немає доріг. Але сили надавали знахідки: курінь, ножиці, взуття. У країні так сильно переймалися долею зниклих, що навіть президент Колумбії Густаво Петро 17 травня прийняв бажане за дійсне. Він вважав, що пошуки мали успіх, але виявилося, що це не так.

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