У Європі через посуху річок розвивається сухий туризм

Пересихання та обмілення через посуху річок, озер та водосховищ Європи викликало бум так званого «сухого туризму» — на дні з’являються об’єкти, які довгі роки приховані від очей, які намагаються побачити туристи.

Так, у сербському Прахово на дні Дунаю стали видимими кістяки 20 німецьких військових кораблів часів Другої світової війни.

В Іспанії у водосховищі Вальдеканьяс, яке через посуху заповнене лише на 26%, оголився доісторичний дольмен Гуадальпераль, сторіччя тому знайдений німецьким археологом Х’юго Обермайєром. Вважається, що коло з десятків мегалітичних каменів, яке називається «іспанським Стоунхенджем», з’явилося 7 000 років тому.

А на дні водосховища Сау здалася затоплена 1962 року церква Сан-Рома.

В Італії в руслі річки, що обмеліло, з’явилася затонула баржа часів Другої світової війни. Рівень води річці Тибр опустився настільки, що з’явився зазвичай затоплений римський міст І в. до н. е.. А в озері Гарда оголилися білі скелі.

За інформацією Єврокомісії, посуха у низці регіонів Європи може тривати до листопада 2022 року. Її називають найсильнішою за останні 500 років.