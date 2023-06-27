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ТаїландТуризм

Туристів заарештовано на Пхукеті за дотик до морських зірок та коралів

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Туристів заарештовано на Пхукеті за дотик до морських зірок та коралів

Китайські туристи заарештовані на курортному острові Пхукет в Таїланді минулої п’ятниці. Їм висунуто звинувачення у дотику до морських зірок та пошкодження коралів. Про це повідомило видання Phuket News із посиланням на місцеву поліцію. Що варто знати мандрівникам, які вирушають до королівства?

Інцидент стався під час дайвінгу на острові Рача Яй, розташованому на південь від Пхукет. Поліція Чалонга викликала на допит трьох китайців, які брали участь у дайв-турах, організованих компанією Jinyang Holiday Group Co Ltd на острові Рача Яй, у групі було 30 осіб. На допит з’явилися тільки двоє — їм і було звинувачено у заподіянні шкоди морському навколишньому середовищу. Правоохоронці не уточнили, чи намагалися вони зв’язатися із третім обвинуваченим.

За словами виконувача обов’язків міністра природних ресурсів та навколишнього середовища (MNRE) Варавута Сілпаарча, звинуваченим туристам було пред’явлено офіційні звинувачення. Відповідно до Закону 29 «Про сприяння управлінню морськими та прибережними ресурсами», туристи, які порушили правила поводження з морськими тваринами та коралами, можуть бути засуджені до тюремного ув’язнення строком до двох років або оштрафовані на суму до 200’000 бат ($5700).

Турфірма була недосвідченою

У п’ятницю (23 червня) менеджер турфірми Jinyang Holiday Group Co Ltd Сірікван Саєнграві і власник компанії провела прес-конференцію, де вибачилася за інцидент. Як з’ясувалося, фірма була новою, а співробітники без досвіду, тобто, поїздка на острів Рача Яй стала першою в її історії: Цей інцидент став для нас уроком. Наша компанія працює лише два місяці. То був наш перший тур».

Представник компанії висловила жаль з приводу того, що сталося, і запевнила, що в майбутньому вони приділятимуть більше уваги безпеці та благополуччю своїх клієнтів. Крім того, фірма запевнила, що має намір навчити своїх інструкторів з дайвінгу та нагадати їм про важливість заборони на дотик до морських тварин та коралів. На даний момент немає інформації про порушення судових позовів щодо туристичної компанії.

Туристам, які вирушають до Таїланду, слід вивчити місцеві закони та правила, що особливо стосуються природних ресурсів. Це допоможе уникнути ненавмисного порушення законодавства та пов’язаних з ним неприємностей.

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