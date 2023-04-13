Туристів наздогнала карма: сім’я поплатилася за нахабно зайняте місце туристки в літаку

Під час перельоту сім’я із трьох людей нахабно зайняла чужі місця у літаку, за що швидко поплатилася. Історію миттєвої карми розповіла на форумі Reddit зраділа туристка.

У сім’ї з трьох осіб було зарезервовано в літаку місця A, B і C, які їм чомусь не сподобалися. Тоді нахабні люди вирішили зайняти чужі місця D, E і F. На одному з окупованих місць мала сидіти жінка, яка описувала історію в Reddit. Її обурення мати сімейства проігнорувала, і тоді туристці з другом довелося пересісти на вільні місця D, E та F перед віроломною родиною.

Але незабаром жінка була зраділа таким результатом, адже порушників наздогнала кармічна справедливість. «Мама, яка спочатку навіть не дивилася на нас, нахилилася і запитала мене, чи працюють наші USB-порти та розетки. Так, поки що я слухала музику у навушниках», – написала туристка. Виявилося, що на зайнятих сім’єю місцях не працюють порти, через що неможливо підключити навушники та зарядити телефони.

«Ми сиділи на злітній смузі понад годину, і це довгий політ. Я припускаю, що у них сідають батареї. Привіт, rармf», – не приховуючи зловтіхаючи, написала жінка.

Під повідомленням на форумі почалося бурхливе обговорення ситуації. Більшість користувачів також пораділи, що нахабну сім’ю наздогнала карма. Один із них написав: «Коли я подорожую, я завжди беру два заряджені портативні акумулятори в особисту сумку. Таким чином, вони не лише зайняли чужі місця, а й погано спланували свою подорож».

«Мене справді цікавить, чому вони вирішили сісти на ідентичні місця навпроти своїх призначених місць. Пам-пам, солодка карма», – посміявся інший користувач.

Експерт з подорожей у зв’язку з цим порадила туристам завжди брати з собою в ручну поклажу подовжувач із кількома розетками та портативні акумулятори. Це допоможе уникнути пошуків робочих портів та розеток, а також конфліктів із друзями чи родиною через зарядку гаджетів.