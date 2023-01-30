Всі розділи
ГоловнаТаїландТуристів на Пхукеті тероризують хулігани на гідроциклах
ТаїландТуризм

Туристів на Пхукеті тероризують хулігани на гідроциклах

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Туристів на Пхукеті тероризують хулігани на гідроциклах

Влада Пхукету бореться з гонщиками, що тероризують туристів, на гідроциклах на пляжі Сурін у престижному районі острова. За повідомленням тайських ЗМІ минулої п’ятниці було накладено арешт на 5 водних байків і катер для парасейлінгу.

Морське управління цієї провінції Таїланду реагує на скарги відпочиваючих, які повідомляють про небезпечне сусідство: офіційно пляжну зону закрито для всіх моторизованих морських видів спорту. Як зазначено у публікації, п’яні хулігани на потужних машинах постійно порушують заборону, а чиновники викликають власників водних мотоциклів для перевірки їхніх ліцензій на експлуатацію та роз’яснювальних бесід.

Зрозуміло, у водних байків, що здають в оренду, таких документів немає, оскільки ліцензій не існує, – іронізує автор статті. Тому подібні історії із затриманням техніки повторюються, на жаль, досить часто.

Невеликий за розміром пляж Сурін на курортному острові відомий як Міля Мільйонерів: на навколишніх пагорбах збудовані дорогі вілли, резиденції та готельні комплекси з видом на Андаманське море. Серед популярних занять у туристів, крім купання та сонячних ванн, — плавання на каяку та заняття серфінгом, а також снорклінг та дайвінг.

Для любителів катання на гідроциклах на Пхукеті є різні пропозиції від турів по крихітних прилеглих острівцях, до екскурсій по мангрових заростях і доступних тільки з моря бухти.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяCOVID Travel NewsLifeStyleУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропаПоради туристамкурйозсанкціїАвіаперельотиаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму