Туристів на Пхукеті тероризують хулігани на гідроциклах

Влада Пхукету бореться з гонщиками, що тероризують туристів, на гідроциклах на пляжі Сурін у престижному районі острова. За повідомленням тайських ЗМІ минулої п’ятниці було накладено арешт на 5 водних байків і катер для парасейлінгу.

Морське управління цієї провінції Таїланду реагує на скарги відпочиваючих, які повідомляють про небезпечне сусідство: офіційно пляжну зону закрито для всіх моторизованих морських видів спорту. Як зазначено у публікації, п’яні хулігани на потужних машинах постійно порушують заборону, а чиновники викликають власників водних мотоциклів для перевірки їхніх ліцензій на експлуатацію та роз’яснювальних бесід.

Зрозуміло, у водних байків, що здають в оренду, таких документів немає, оскільки ліцензій не існує, – іронізує автор статті. Тому подібні історії із затриманням техніки повторюються, на жаль, досить часто.

Невеликий за розміром пляж Сурін на курортному острові відомий як Міля Мільйонерів: на навколишніх пагорбах збудовані дорогі вілли, резиденції та готельні комплекси з видом на Андаманське море. Серед популярних занять у туристів, крім купання та сонячних ванн, — плавання на каяку та заняття серфінгом, а також снорклінг та дайвінг.

Для любителів катання на гідроциклах на Пхукеті є різні пропозиції від турів по крихітних прилеглих острівцях, до екскурсій по мангрових заростях і доступних тільки з моря бухти.