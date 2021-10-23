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Туристів попередили про ризик заразитися вошами в літаку

Гліб Парфененко
Туристів попередили про ризик заразитися вошами в літаку

Туристи ризикують «підхопити» головних вошей після польоту в літаку. Так їх налякали на сторінках The Sun британські дерматологи. Доктор Шерон Вонг, дерматолог-консультант Британського фонду шкіри, підтвердила, що є ризик, що пасажири можуть підхопити гниди з підголівників літаків через тривалість життя комах.

«Головні воші не літають і не стрибають, оскільки вони безкрилі. Найчастіше вони заражають іншу людину при тісному контакті і виживають, харчуючись кров’ю зі шкіри голови. Однак вони можуть вижити за межами людського господаря до 48 годин. Протягом цього часу воші і яйця, що впали з стрижня волоса або пасм волосся, заражених вошами, потенційно можуть бути передані іншій людині за допомогою таких предметів, як подушки, щітки для волосся … і підголовники», – заявила вона.

Туристів попередили про ризик заразитися вошами в літаку

При цьому графік прибирання літаків різниться в залежності від авіакомпанії і офіційно підголівники повинні змінюватися. Однак бортпровідники, анонімно пишуть на онлайн-форумах, заявили, що, хоча чохли для підголівників регулярно перевіряються на предмет чистоти, їх рідко змінюють після кожного близькомагістрального польоту і можна замінювати тільки в кінці кожного дня.

Однак її колега, доктор Тесс Макферсон, дерматолог-консультант Британської асоціації дерматологів, заспокоює туристів. Вірогідність зараження в польоті вона оцінює як «неймовірно низьку». «Ризик зараження головними вошами з крісел літака неймовірно низький. Вони навряд чи застрибнуть з голови на сидіння, так як люблять теплі місця, і в будь-якому випадку виживуть лише недовго і досить швидко стануть менш живими або рухомими, покинувши людину. Я не думаю, що туристам необхідно рекомендувати вологе протирання сидінь в літаках». А ті, хто стурбований, можуть взяти захисні спреї від головних вошей разом зі своїми лосьйонами для засмаги. Крім того, експерти радять не літати тим туристам, у кого вони самі або їхні діти заражені головними вошами, щоб захистити інших пасажирів.

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