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Туристов предупредили о риске заразиться вшами в самолете

Глеб Парфененко
Туристов предупредили о риске заразиться вшами в самолете

Туристы рискуют «подхватить» головных вшей после полета в самолете. Так их напугали на страницах The Sun британские дерматологи. Доктор Шэрон Вонг, дерматолог-консультант Британского фонда кожи, подтвердила, что есть риск, что пассажиры могут подхватить гниды с подголовников самолетов из-за длительности жизни насекомых.

«Головные вши не летают и не прыгают, поскольку они бескрылые. Чаще всего они заражают другого человека при тесном контакте и выживают, питаясь кровью из кожи головы. Однако они могут выжить за пределами человеческого хозяина до 48 часов. В течение этого времени вши и яйца, упавшие с стержня волоса или прядей волос, зараженных вшами, могут быть переданы другому человеку с помощью таких предметов, как подушки, щетки для волос … и подголовники», — заявила она.

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При этом график уборки самолетов различается в зависимости от авиакомпании и официально подголовники должны меняться. Однако бортпроводники, анонимно пишут на онлайн-форумах, заявили, что, хотя чехлы для подголовников регулярно проверяются на предмет чистоты, их редко меняют после каждого ближнемагистрального полета и можно заменять только в конце каждого дня.

Однако ее коллега, доктор Тесс Макферсон, дерматолог-консультант Британской ассоциации дерматологов, успокаивает туристов. Вероятность заражения в полете она оценивает как «невероятно низкую». «Риск заражения головными вшами из кресел самолета невероятно низок. Они вряд ли запрыгнет с головы на сиденья, так как любят теплые места, и в любом случае выживут только недолго и довольно быстро станут менее живыми или подвижными, оставив человека. Я не думаю, что туристам необходимо рекомендовать влажная протирка сидений в самолетах». А те, кто обеспокоен, могут принять защитные спреи от головных вшей вместе со своими лосьонами для загара. Кроме того, эксперты советуют не летать тем туристам, у кого они сами или их дети заражены головными вшами, чтобы защитить других пассажиров.

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