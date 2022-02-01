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Туристам названо найкраще місце в економ-класі для далекомагістральних перельотів

Гліб Парфененко
Турист назвав найкраще місце в економ-класі для далекомагістральних перельотів

Найкраще місце в салоні економ-класу для тривалого перельоту називав турист, що часто літає. Як заявила USA Today Філліс Столлер, президент The Women’s Travel Group, яка часто літає на великі відстані, в салоні літака одне місце краще, ніж інші.

«Уся річ у тому, наскільки близько ваше сидіння знаходиться до туалетів. Я зазвичай намагаюся бронювати місце біля проходу приблизно за п’ять рядів від туалетів», – розповіла вона. Здебільшого це зручність стосується самого відвідування «заповітного місця», що протягом тривалого рейсу майже неминуче.

Зайнявши це місце, ви можете користуватися туалетами, коли вони будуть порожні протягом декількох хвилин. Але якщо ви і не встигнете, ви можете стежити за чергою та одночасно розслаблятися у своєму кріслі, а не стояти. А коли черга опускається, ви можете схопитись першим, і, оскільки ви сидите так близько, малоймовірно, що хтось інший встане перед вами», – розповіла туристка.

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