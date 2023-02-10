Туфлі в сейфі: Бортпровідниця поділилася незвичайними лайфхаками в готелях

Бортпровідники знаються на подорожах, одна з них у мережі поділилася корисними готельними лайфхаками, яким вона навчилася за роки роботи.

Естер Стуррус працює стюардесою в авіакомпанії KLM, вона записала відео з корисними лайфхаками для готелів, і хоча всі вони цікаві, її порада “взуття у безпеці” привернула велику увагу.

Стуррус починає з того, що показує глядачам, як правильно закривати штори в готелі, використовуючи вішалку для одягу, щоб утримати їх на місці.

Друга її порада адресована всім, у кого в подорожі зламалася розетка і не було можливості зарядити свої пристрої.

“Використовуйте USB-кабель і заряджайте його у телевізорі”, – показує стюардеса у своєму відео.

Скільки людей насправді використовують шапочку для душу, яку надають у готельних номерах? За словами дівчини, є ще одне чудове застосування для неї. Стуррус використовує її як чохол для свого взуття, перш ніж покласти її у валізу. Геніально!

Вона додає, що шапочку для душу також корисно використовувати як чохл для пульта дистанційного керування, оскільки, як вона зазначає, вони можуть бути брудними.

Тим, хто переживає, що може щось забути в шафці або сейфі перед відльотом, Стуррус рекомендує покласти туди одну зі своїх туфель, щоб ви помітили зникнення, коли вже збираєтесь вийти за двері.

Зрештою, мандрівники зазвичай використовують ключі від номера, щоб увімкнути електрику в готельних номерах. Стуррус пояснює, що цього можна уникнути, використовуючи для цього будь-яку іншу наявну у вас карту.