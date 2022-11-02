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Тепер у додатку “Укрзалізниці” можна купити квитки на міжнародні рейси

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Тепер у додатку

З 1 листопада 2022 року у додатку “Укрзалізниці”, який запустили цього літа, можна купити квитки на міжнародні рейси.

Про це повідомляє прес-служба “Укрзалізниці” у Telegram.

Зазначається, що з сьогоднішнього дня у додатку можна придбати квитки до Польщі (на рейси до Хелма, Перемишля та Варшави) та Молдови (потяг “Київ – Кишинів”, який почне курсувати з 5 листопада).

Крім того, пасажир бачитиме всі станції маршруту та інформацію про те, скільки часу поїзд стоятиме на зупинках.

У прес-службі також додали, що станом на сьогодні додаток “Укрзалізниці” завантажили понад 285 тисяч користувачів, які придбали через нього понад 270 тисяч квитків.

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