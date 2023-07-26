Таїланду передбачили черговий локдаун вже у серпні, причому через іноземних туристів

«Люди із золотими головами» (сленгова назва для іноземців у Таїланді) можуть призвести до чергового локдауну та економічних проблем. Такий тривожний прогноз представило тайське видання Thaiger. Щоправда, варто додати специфічного місцевого колориту — сигнал тривоги походить від відомого тайського екстрасенсу, доктора Плайя, який виступає в популярному ток-шоу Khui Laek Daed Deuk.

На серпень тайський екстрасенс пообіцяв, по-перше, серйозні хвилювання серед населення, причому головну роль він відвів місцевим підліткам, а також «увагу міжнародних організацій». Друге джерело неприємностей — це саме «люди із золотими головами» – тобто іноземці та туристи.

«Вони принесуть із собою економічні збої, які потенційно можуть призвести до економічної нестабільності. Це може бути схоже на закриття країни, хоча і не зовсім на закриття», – налякав екстрасенс. Він додав, що після цього “збою” період відновлення може затягтися на період від одного до двох років, щоб іноземці знову сприйняли Таїланд у позитивному світлі.