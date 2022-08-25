Німеччина приносить туризм у жертву

Німеччина може знову принести туризм у жертву «антиковідними» заходам — так тривожно прокоментували у турецьких ЗМІ інформацію про те, що з 1 жовтня німці вживуть заходів у зв’язку з новою хвилею коронавірусу, яка очікується восени. Про неї, зокрема, заявив міністр охорони здоров’я Карл Лаутербах. Зазначимо, що поки про жодні закриття та локдауни в числі заходів не згадано, але туризм «про всяк випадок» вже побоюється. І якщо згадати 2 минулі роки – то такі побоювання цілком доречні.

«Я чекаю на серйозну нову хвилю ковіда восени», – заявив пан Лаутербах, попередивши населення, що вони «мають бути готові» до можливих антиковідних заходів восени та взимку. Насамперед, йдеться про повернення маскового режиму — було ухвалено рішення зробити обов’язковим носіння масок типу FFP2 у літаках та тривалих поїздках на поїзді з 1 жовтня. Також без маски та негативного тесту не можна буде відвідати медустанови, зокрема лікарні.

Також заявлено, що всі землі Німеччини матимуть право вживати інших заходів, якщо вони вважатимуть це за необхідне. Нові заходи планується продовжити до 7 квітня 2023 року.

Зазначимо, що при цьому Лаутербах підкреслив, що про такі заходи, як новий локдаун або закриття кордонів, не йдеться. Але у туристичному середовищі звістку сприйняли явно нервово.