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Пекін повідомляє про рекордну кількість випадків COVID-19. У місті закривають школи та ресторани

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Пекін повідомляє про рекордну кількість випадків COVID-19. У місті закривають школи та ресторани

Сьогодні Пекін повідомив про рекордну кількість випадків COVID-19 за майже три роки, сплеск, який спонукав владу закрити школи та ресторани, а багатьох співробітників попросили працювати віддалено, повідомляє AFP, цитує БТА.

Двадцятидвохмільйонна столиця Китаю, яка в неділю зареєструвала 621 новий локальний випадок COVID, сьогодні нарахувала 1438 – рекорд з початку пандемії.

За даними органів охорони здоров’я, загальна кількість нових випадків інфікування в країні, включаючи тих, хто прибув з-за кордону, вже перевищила 28 000. Найбільше постраждали південна провінція Гуандун і південно-західне місто Чунцин.

Китай є останньою великою економікою у світі, яка реалізує сувору політику охорони здоров’я під назвою «нульовий COVID», яка передбачає всі можливі заходи для запобігання новим інфікуванням і смертям, такі як локдаун відразу після виявлення нових випадків, карантин для тих, у кого тести позитивні, і майже щоденне тестування населення.

Ця стратегія спочатку була ефективною, але, схоже, закінчилася, оскільки з’явилися нові варіанти, які завдали серйозного удару по економіці, ізолювавши Китай від решти світу.

Троє літніх жителів Пекіна з супутніми захворюваннями померли від COVID-19 на вихідних – це перша зареєстрована смерть, пов’язана з вірусом, з травня.

Столична влада, ймовірно, намагається поки що уникнути суворого карантину, подібного тому, який був у Шанхаї навесні, але тим не менше останніми днями посилила санітарні заходи.

Майже 600 районів у Пекіні, зокрема житлові райони, вважаються «високим ризиком», тому жителі змушені залишатися вдома або направлятися до карантинних центрів.

Черги біля вуличних центрів тестування стають довшими, оскільки для входу в більшість громадських місць потрібен негативний тест, зроблений протягом останніх 24 годин.

Однак 11 листопада уряд Китаю оголосив про низку рішень, які пом’якшують політику «нульового COVID», зокрема скорочують термін карантину для прибулих з-за кордону.

Минулого тижня низка міст Китаю призупинила масове тестування, але деякі з тих пір його знову запровадили, показуючи, наскільки важко контролювати більш заразний варіант Омікрон.

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