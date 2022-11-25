Паніка у Пекіні: полиці супермаркетів спорожніли після відкриття нових карантинних центрів

Мешканці китайської столиці спустошили полиці супермаркетів та перевантажили додатки для доставки після того, як міська влада розпорядилася прискорити будівництво карантинних центрів Covid та польових шпиталів, повідомляє БТА.

Невизначеність та непідтверджені чутки про закриття деяких районів Пекіна викликали попит на продукти харчування та інші продукти, якого не було кілька місяців. Щоденні випадки захворювання на COVID-19 в країні досягли рекордного рівня: сьогодні зареєстровано 32 695 випадків. З них 1860 осіб перебувають у Пекіні, більшість із них безсимптомні.

Імпровізовані карантинні центри та польові госпіталі, поспішно влаштовані у спортзалах, виставкових центрах та інших великих закритих приміщеннях, прославилися поганими умовами життя та нестачею продовольства. Більшості жителів міста вже рекомендовано не залишати селища, в яких вони проживають, довкола деяких із них уже виставлені кордони. На вході співробітники у білих костюмах хімзахисту зупиняють сторонніх осіб та змушують мешканців сканувати медичні програми на своїх телефонах, щоб отримати доступ.

Деякі програми для доставки їжі в Пекіні було перевантажено. Сплеск попиту у поєднанні з нестачею персоналу означає, що деякі клієнти популярного онлайн-сервісу не можуть замовити доставку товарів того ж дня. Деякі китайські користувачі онлайн-додатків говорять, що нестача персоналу пов’язана з тим, що деякі продавці живуть у закритих комплексах.

В AP зазначають, що не змогли самостійно підтвердити цю інформацію.

Тим часом влада міста Нанкін оголосила, що із завтрашнього дня в місті проводитиметься масове тестування на COVID-19 протягом п’яти днів поспіль, повідомляє Reuters.