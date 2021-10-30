Стюардеса розповіла, які місця краще вибирати пасажирам з маленькими дітьми

Найчастіше літати з маленькими дітьми дуже важко, але є лайфхаки, які можна використати, щоб зробити подорож легшою і спокійнішою. Зокрема, йдеться про вибір «правильних» місць у салоні літака, а також виключення нічних перельотів сім’ям з немовлятами. Докладніше про це розповіла стюардеса британської авіакомпанії Virgin Atlantic Ребекка Лав у розмові з The Mirror.

Ребека Лав, яка пропрацювала в авіасекторі 8 років, пояснила, що є три місця в салоні літака, які найкраще підходять для дітей, залежно від їхнього віку. Це:

Місця у першому ряду салону економ-класу, розташованому за салоном бізнес-класу. Місця біля вікна. Місця поряд із туалетом.

“Якщо діти досить маленькі, спробуйте зайняти місця в першому ряду і попросіть люльку – одне з дитячих ліжечок, яке кріпиться до передньої стінки кабіни”, – розповіла вона. Зручні умови дозволять малюкові краще спати і перевертатися, якщо потрібно. Однак це було б неможливо, якби він був у звичайному кріслі. Однак необхідно мати на увазі, що у більшості авіакомпаній туристи повинні спочатку забронювати квитки, а потім зателефонувати, щоб запросити ці місця. Тому мандрівникам з немовлям можуть надати ці місця за умови, якщо вони будуть вільні.

Бортпровідниця пояснила, що сидіння біля вікна також хороші для того, щоб діти могли дивитися на небо, що діє на них заспокійливіше, ніж якби вони дивилися в салон на супутників. Однак сім’ям з старшими дітьми рекомендується бронювати місця поряд з туалетом, тому, швидше за все, діти будуть часто проситися туди, а місця поряд позбавлять будь-яких «божевільних ривків» на півдорозі по салону.

Для тривожних батьків-туристів, які думають, що їхні діти можуть дуже шумно поводитися, співробітниця авіакомпанії рекомендувала вибирати денні рейси замість нічних перельотів. За словами експерта, це дозволить уникнути занепокоєння про те, що інші пасажири не заснуть і нервуватимуть під час особливо гучних істерик.

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