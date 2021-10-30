Стюардесса посоветовала какие места лучше выбирать пассажирам с маленькими детьми

Какие места лучше выбирать пассажирам с маленькими детьми. Рассказ стюардессы.

Чаще всего летать с маленькими детьми очень тяжело, но есть лайфхаки, которые можно использовать, чтобы сделать путешествие более легким и спокойным. В частности, речь идет о выборе «правильных» мест в салоне самолета, а также исключении ночных перелетов семьям с младенцами. Более подробно об этом рассказала стюардесса британской авиакомпании Virgin Atlantic Ребекка Лав в разговоре с The Mirror.

Ребекка Лав, проработавшая в авиасекторе 8 лет, пояснила, что есть три места в салоне самолета, которые лучше всего подходят для детей, в зависимости от их возраста. Это:

Места в первом ряду салона эконом-класса, расположенном за салоном бизнес-класса. Места у окна. Места рядом с туалетом.

«Если дети достаточно маленькие, попробуйте занять места в первом ряду и попросите трубку – одну из детских кроваток, которая крепится к передней стенке кабины», – рассказала она. Удобные условия позволят малышу лучше спать и переворачиваться, если нужно. Однако это было бы невозможно, будь он в обычном кресле. Однако необходимо иметь в виду, что в большинстве авиакомпаний туристы должны сначала забронировать билеты, а затем позвонить по телефону, чтобы попросить эти места. Поэтому путешественникам с младенцем могут предоставить эти места при условии, что они будут свободны.

Бортпроводница объяснила, что сиденья у окна также хороши для того, чтобы дети могли смотреть на успокаивающее небо, чем если бы они смотрели в салон на спутников. Однако семьям со старшими детьми рекомендуется бронировать места рядом с туалетом, поэтому, скорее всего, дети будут часто проситься туда, а места рядом лишат любых «сумасшедших рывков» на полпути по салону.

Для тревожных родителей-туристов, которые думают, что их дети могут очень шумно вести себя, сотрудница авиакомпании рекомендовала выбирать дневные рейсы вместо ночных перелетов. По словам эксперта, это позволит избежать беспокойства о том, что другие пассажиры не уснут и будут нервничать во время особо громких истерик.

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