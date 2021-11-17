Стюардеса розповіла, про яку послугу її ніколи не можна просити пасажирам

Стюардеси роблять все можливе, щоб туристам на борту авіалайнера було комфортно, проте є одна послуга, про яку пасажири ніколи не повинні просити бортпровідниць, оскільки вони, напевно, відмовить у її виконанні.

Американська стюардеса Джаміла Хардвік пояснила у соцмережах, що персоналу не можна допомагати туристам піднімати багаж мандрівників у верхні шафки. На це є вагома причина.

«Нам не платять, поки не зачиняться посадкові двері. Якщо ми отримаємо травму, коли підніматимемо цю сумку у верхній відсік для ручної поклажі та речей, ми не зможемо списати це на виробничу травму», – розповіла вона.

Інші бортпровідники погодилися з нею, підтвердивши, що це надто небезпечно. Один із колишніх стюардів повідомив, що знайомий із цією ситуацією: «Нам заборонили прибирати багаж пасажирів, оскільки у разі, якщо ми постраждаємо, компанія не нестиме за це відповідальності. Це не входило до наших обов’язків, і нам за це не платили – хоча я робив би це не через гроші, а скоріше тому, що не хотів наражати на ризик свій хребет, оскільки ці сумки іноді страшенно важкі».

Проте персонал зізнався, що таки допоміг би, якби турист виявився літнім чи інвалідом. Багато коментаторів погодилися з тим, що пасажири не повинні просити екіпаж допомогти їм із багажем. «Ручна поклажа пасажирів – це їхня відповідальність. Вони повинні брати із собою тільки те, що вони можуть підняти, у верхній відсік», «Не варто чекати на допомогу від стюардес; уявіть, якби кожен пасажир зажадав допомоги – у неї в майбутньому виникли б великі проблеми зі спиною, «Іноді туристи возять великі валізи, ніби цеглу перевозять, і чекають, що персонал підніме цей тягар», – заступилися вони за бортпровідниць.