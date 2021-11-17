Стюардесса рассказала, о какой услуге ее никогда нельзя просить пассажирам

Стюардессы делают все возможное, чтобы туристам на борту авиалайнера было комфортно, однако есть одна услуга, о которой пассажиры никогда не должны просить бортпроводниц, поскольку они наверняка откажут в ее выполнении.

Американская стюардесса Джамила Хардвик объяснила в соцсетях, что персоналу нельзя помогать туристам поднимать багаж путешественников в верхние шкафчики. На это есть веская причина.

«Нам не платят, пока не закроется посадочная дверь. Если мы получим травму, когда поднимем эту сумку в верхний отсек для ручной клади и вещей, мы не сможем списать это на производственную травму», – рассказала она.

Другие бортпроводники согласились с ней, подтвердив, что это слишком опасно. Один из бывших стюардов сообщил, что знаком с этой ситуацией: «Нам запретили убирать багаж пассажиров, поскольку в случае, если мы пострадаем, компания не будет нести за это ответственность. Это не входило в наши обязанности, и нам за это не платили – хотя я делал бы это не из-за денег, а скорее потому, что не хотел подвергать риску свой позвоночник, поскольку эти сумки иногда ужасно тяжелые».

Однако персонал признался, что помог бы, если бы турист оказался пожилым или инвалидом. Многие комментаторы согласились с тем, что пассажиры не должны просить экипаж помочь им с багажом. «Ручная кладь пассажиров – это их ответственность. Они должны брать с собой только то, что они могут поднять, в верхний отсек», «Не стоит ждать помощи от стюардесс; представьте, если бы каждый пассажир потребовал помощи – у нее в будущем возникли бы большие проблемы со спиной, «Иногда туристы возят большие чемоданы, будто кирпич перевозят, и ждут, что персонал поднимет это бремя», – вступились они за бортпроводниц.