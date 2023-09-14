Флоренція планує з листопада заборонити туристам бронювати житло через Airbnb

Влада Флоренція оголосила про плани заборонити короткострокову оренду нерухомості через популярну платформу Airbnb.

Новий закон, який буде винесений на голосування наступної середи і, як очікується, набуде чинності до листопада, заборонить угоди з короткостроковою орендою нерухомості в історичному центрі Флоренції.

“Ми спостерігаємо поступове зростання притоку туристів, яке стало ще більше після пандемії”, – заявив мер Флоренції Даріо Нарделла.

У разі ухвалення закону туристи більше не зможуть винайняти на кілька днів квартиру в центрі Флоренції, яка входить до списку Світової спадщини ЮНЕСКО.

Закон немає зворотної сили. Це означає, що якщо у щасливого власника нерухомості в центрі Флоренції вже оформлена короткострокова оренда, він зможе її зберегти і надалі здавати гостям міста. Однак з моменту набрання чинності законом оформити нову нерухомість для короткострокової оренди буде не можна. За даними місцевих ЗМІ, щойно стало відомо про плани ухвалення нового закону, до мерії надійшло близько 4000 нових заяв на реєстрацію. У свою чергу місцева влада обіцяє, що зменшить на три роки податкове навантаження для тих власників нерухомості, які перереєструють свої квартири в Старому місті для довгострокової оренди. Мер міста Даріо Нарделла заявив, що таким чином влада намагається зберегти Флоренції для майбутніх поколінь.

“Ми не можемо змиритися з тим, як змінюється наше Старе місто”

„Ми запроваджуємо просту заборону на території об’єкту ЮНЕСКО, щоб виконати наш обов’язок із захисту культурної та матеріальної самобутності Старого міста та зменшити вплив зростання орендної плати, що безпосередньо пов’язане з бумом короткострокової оренди житла з туристичною метою”.

Нарделла закликав уряд Італії ухвалити аналогічний закон і на державному рівні. “Ми не можемо змиритися з тим, як змінюється наше Старе місто, і займаємося проблемами городян, які не можуть знайти квартиру для оренди”, – додав Нарделла. „Зіткнувшись із бездіяльністю уряду та парламенту, ми зобов’язані вжити заходів щодо стримування надзвичайної ситуації у соціальній сфері“.

„Ми усвідомлюємо проблеми, з якими стикаються історичні міста Італії, та хочемо допомогти Флоренції. Ми внесли низку пропозицій щодо вирішення проблеми короткострокової оренди житла в Італії, все ясно і чітко розписано, все легко дотримуватись і таким чином гарантувати можливість довгострокової оренди в кожному місті”, – повідомив представник CNN Airbnb.

Крім Флоренції, припинити діяльність Airbnb хочуть й інші міста. Наприклад, у Нью-Йорку здавати квартиру в оренду можна на термін менше 30 днів лише у тому випадку, якщо одночасно з гостями у квартирі проживатиме і сам господар. Гостей при цьому має бути не більше двох.

Нові закони щодо короткострокової оренди запровадила цього року Португалія. В Амстердамі власники можуть здавати свою нерухомість у короткострокову оренду максимум 30 днів на рік, гостей одночасно може бути не більше чотирьох. У Берліні короткострокова оренда нерухомості обмежена 90 днями на рік.