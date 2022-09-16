Стало відомо, чому круїзні компанії відмовляються відвідувати Бермудські острови.

Два найбільші у світі круїзні оператори скасували майбутні заходи на Бермудські острови, пославшись на коронавірусні вимоги та обмеження, що діють на архіпелазі.

Celebrity Cruises скасувала відвідування Бермудських островів у жовтні та листопаді. Зупинка на Бермудах була запланована біля чотирьох суден: Celebrity Beyond, Celebrity Silhouette, Celebrity Edge та Celebrity Reflection. Лайнери мали зупинитися тут 22 жовтня, 30–31 жовтня, 4 та 10 листопада відповідно.

Norwegian Cruise Line анулювала рейси на Бермуди, заплановані для трьох кораблів: Norwegian Sun, Norwegian Escape та Norwegian Gem. Вони повинні були прибути на Бермуди 5 листопада, 15 листопада та 20 грудня.

Важливо, що всі ці сім зупинок планувалися під час тривалих трансатлантичних круїзів, які розпочинаються в Європі та закінчуються у Північній Америці.

На відміну від більшості круїзних напрямків по всьому світу, Бермудські острови, як і раніше, вимагають, щоб мандрівники у тривалих рейсах проходили тестування на COVID-19 перед заходом до порту.

Таким чином, всі пасажири, які перебувають у плаванні більше чотирьох днів, для виходу на берег повинні надати свіжий негативний тест. “Свіжий” означає не більше 48 годин до прибуття на Бермуди.

Окрім тестування, туристи також зобов’язані заповнити онлайн-анкету та заплатити уряду Бермудських островів збір у розмірі 40 доларів США з особи.

Багато трансатлантичних мандрівників висловили тверде небажання тестуватися в середині круїзу та нести додаткові витрати. Тому оператори залишили Бермуди як пункт для зупинки лише на тих маршрутах, де острови є першим портом заходу, тобто додаткове тестування не потрібне.

Вакциновані пасажири та нещеплені діти віком до 12 років, що подорожують з щепленими батьками в таких коротких круїзах на Бермудські острови, повинні пред’явити підтвердження негативного тесту на COVID-19, взятого перед відправленням, але не зобов’язані проходити ще один тест у середині круї.

Нещеплені пасажири можуть пливти на таких коротших круїзних лайнерах до Бермудських островів, але повинні пред’явити докази негативного тесту на COVID-19, взятого протягом двох днів до прибуття на острів, щоб зійти з корабля.

Є й інші круїзні лайнери, які планують відвідати Бермудські острови найближчими місяцями в рамках тривалих трансатлантичних рейсів: Sirena – Oceania Cruises, Viking Sun – Viking та Azamara Onward – Azamara.

Інформації про їхні плани щодо стоянок на Бермудських островах поки що немає.