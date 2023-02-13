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Стало відомо чому європейці не знімають взуття у будинку

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Експерти розповіли, чому європейці не знімають удома взуття

Тревел-блогер, яка часто подорожує Італією, з’ясувала у місцевих, чому в Європі не прийнято знімати вдома вуличне взуття.

За словами співрозмовника дівчини, звичай, який дотримується досі, має багатовікову історію: у гірських районах Європи підлога в будинках робила з каменю, тому ходити по ньому з комфортом можна було лише у теплому взутті. Звичка сягнула наших днів і прижилася у сучасних європейців.

Другою причиною став статус італійців як основоположників світової індустрії моди.

“Краса вимагає жертв! В Італії завжди і скрізь треба виглядати стильно і модно. Уяви собі, якби ми на кожен домашній костюм купували пару взуття? Це скільки треба грошей на піжами та відповідні капці”, – з іронією пояснив знайомий блогерка.

Чистота на європейських вулицях була названа третьою причиною, через яку багато мешканців континенту продовжують носити вдома вуличне взуття. Знайомий туристки вважає, що бруківка та доглянуті тротуари дозволяють не прибирати зайвий раз у квартирах, також чоловік запевнив, що після багатогодинних прогулянок містом його кросівки залишаються “як нові”.

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