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Туризм

Складено рейтинг “найкрутіших” місць у світі

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
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Журнал National Geographic Traveller опублікував список із 30 місць та подій, включивши їх до свого “крутого списку” на 2024 рік, передає CNN.

Майже половина локацій у списку знаходиться в Європі, включаючи такі різноманітні місця, як руїни Помпеї та гори Албанії, які журнал називає “висхідною зіркою Європи”.

Якщо вам більше до вподоби дослідження великих світових міст, відвідування спортивних подій чи занурення у відокремлені райони, то в цьому “крутому списку” є різноманітні варіанти для кожного типу мандрівника.

“Крутий список” 2024 року:

  • Альпи Албанії, Албанії;
  • Белфаст, Північна Ірландія;
  • Емілія-Романья, Італія;
  • Європа поїздом;
  • Геллоуей та південний Ейршир, Шотландія;
  • Нордланд, Норвегія;
  • Північний Йоркшир, Англія;
  • Помпеї, Італія;
  • Саймаа, Фінляндія;
  • Тарту, Естонія;
  • Euro, Німеччина;
  • Валлетта, Мальта;
  • Віскі в Уельсі;
  • Дика Атлантика, Ірландія;
  • Пустеля Атакама, Чилі;
  • Ліма, Перу;
  • Штат Нью-Йорк, США;
  • Майамі, Флорида;
  • Домініка;
  • Нова Шотландія, Канада;
  • Техас, США;
  • Острів Юкатан, Мексика;
  • Ібер Ветландс, Аргентина;
  • Акагера, Руанда;
  • Андрефанські сухі риштування, Мадагаскар;
  • Сьєрра-Леоне;
  • Сіккім, Індія;
  • Тайнань, Тайвань;
  • Сіань, Китай;
  • Вікторія, Австралія.
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