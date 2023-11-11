Складено рейтинг “найкрутіших” місць у світі

Журнал National Geographic Traveller опублікував список із 30 місць та подій, включивши їх до свого “крутого списку” на 2024 рік, передає CNN.

Майже половина локацій у списку знаходиться в Європі, включаючи такі різноманітні місця, як руїни Помпеї та гори Албанії, які журнал називає “висхідною зіркою Європи”.

Якщо вам більше до вподоби дослідження великих світових міст, відвідування спортивних подій чи занурення у відокремлені райони, то в цьому “крутому списку” є різноманітні варіанти для кожного типу мандрівника.

“Крутий список” 2024 року:

Альпи Албанії, Албанії;

Белфаст, Північна Ірландія;

Емілія-Романья, Італія;

Європа поїздом;

Геллоуей та південний Ейршир, Шотландія;

Нордланд, Норвегія;

Північний Йоркшир, Англія;

Помпеї, Італія;

Саймаа, Фінляндія;

Тарту, Естонія;

Euro, Німеччина;

Валлетта, Мальта;

Віскі в Уельсі;

Дика Атлантика, Ірландія;

Пустеля Атакама, Чилі;

Ліма, Перу;

Штат Нью-Йорк, США;

Майамі, Флорида;

Домініка;

Нова Шотландія, Канада;

Техас, США;

Острів Юкатан, Мексика;

Ібер Ветландс, Аргентина;

Акагера, Руанда;

Андрефанські сухі риштування, Мадагаскар;

Сьєрра-Леоне;

Сіккім, Індія;

Тайнань, Тайвань;

Сіань, Китай;

Вікторія, Австралія.