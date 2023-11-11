Складено рейтинг “найкрутіших” місць у світі

Журнал National Geographic Traveller опублікував список із 30 місць та подій, включивши їх до свого “крутого списку” на 2024 рік, передає CNN.
Майже половина локацій у списку знаходиться в Європі, включаючи такі різноманітні місця, як руїни Помпеї та гори Албанії, які журнал називає “висхідною зіркою Європи”.
Якщо вам більше до вподоби дослідження великих світових міст, відвідування спортивних подій чи занурення у відокремлені райони, то в цьому “крутому списку” є різноманітні варіанти для кожного типу мандрівника.
“Крутий список” 2024 року:
- Альпи Албанії, Албанії;
- Белфаст, Північна Ірландія;
- Емілія-Романья, Італія;
- Європа поїздом;
- Геллоуей та південний Ейршир, Шотландія;
- Нордланд, Норвегія;
- Північний Йоркшир, Англія;
- Помпеї, Італія;
- Саймаа, Фінляндія;
- Тарту, Естонія;
- Euro, Німеччина;
- Валлетта, Мальта;
- Віскі в Уельсі;
- Дика Атлантика, Ірландія;
- Пустеля Атакама, Чилі;
- Ліма, Перу;
- Штат Нью-Йорк, США;
- Майамі, Флорида;
- Домініка;
- Нова Шотландія, Канада;
- Техас, США;
- Острів Юкатан, Мексика;
- Ібер Ветландс, Аргентина;
- Акагера, Руанда;
- Андрефанські сухі риштування, Мадагаскар;
- Сьєрра-Леоне;
- Сіккім, Індія;
- Тайнань, Тайвань;
- Сіань, Китай;
- Вікторія, Австралія.