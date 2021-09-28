Проект мережі нічних поїздів з’єднає 200 міст Європи, в тому числі Київ і Львів

Німецька партія зелених представила пропозицію про повернення нічних поїздів зі створенням мережі з 40 філіями по всьому континенту.

Майже рік тому, в грудні 2020 року, група державних залізничних операторів в Європі представила проект Nightjet, мережу нічних поїздів, яка з’єднує 13 міст на континенті, в надії відродити форму подорожей, про яку забули в період буму бюджетних рейсів за останні десятиліття.

Партії зелених Німеччини цієї пропозиції було недостатньо, тому вони вирішили піти далі і розробили проект, який з’єднає між собою 200 міст Європи.

Euro Night Sprinter Netzvision 2030+ включає в себе запуск 40 міжнародних ліній, які дозволять подорожувати зі східних міст, таких як Санкт-Петербург, Київ або Стамбул, в Глазго, Сан-Себастьян, Лісабон і Малагу.

Як зазначив Террі Рейнтке, віце-президент групи зелених / EFA в Європейському парламенті, деякі з найбільших європейських міст стануть вузлами для мережі нічних поїздів, наприклад, Париж, Франкфурт, Мюнхен і Брюссель.

Більше зручності для мандрівників в нічному поїзді

Ідея полягає в тому, щоб, крім відродження цих поїздів, які пережили свій золотий вік в період з 1930-х по 1970-і роки, полегшити мандрівникам покупку квитків за рахунок запуску єдиної торгової платформи.

Хоча перетин Європи з кінця в кінець на поїзді можливо і сьогодні, для цього потрібно купувати кожен квиток окремо, що призводить до різкого збільшення вартості поїздки, що є причиною того, що багато мандрівників воліють перельоти.

Нічні поїзди, ще один спосіб для подорожей

Члени Партії Зелених нагадують, що поїздки на поїзді (особливо в нічний час) – це так само шлях до більш успішним соціальним відносинам, ніж перельоти або подорож на машині.

Вони також пояснюють, що обслуговування вищого класу багатьох високошвидкісних поїздів може бути включено в нічне обслуговування, що зробить подорож ще більш приємним.

Крім того, використання ж/д транспорту надає значний позитивний вплив на сталий розвиток в сфері подорожей: поїзди генерують 0,4% викидів газу, в той час як на автомобілі припадає 71,8%, на авіацію – 13,2% і на морський транспорт – 14,1%.

Це тільки деякі з переваг, зазначених французькою починаючою компанією Midnight Trains, яка представила пропозицію по відновленню нічних поїздів по Франції в салонах високого класу, які можуть подорожувати з Парижа в Барселону, Мадрид, Берлін, Копенгаген, Рим, і Едінбург.

Трансєвропейський поїзд все ще в дорозі

Ще один проект з просування використання поїздів – це Connecting Europe Express, який курсує по континенту з 2 вересня.

Після виїзду з Лісабона і зупинки в Мадриді поїзд вже проїхав Естонію і покинув Ригу. Подорож через 100 міст Європи, завершиться 7 жовтня в Парижі.