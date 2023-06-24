Опубліковано рейтинг найкращих та найгірших міст для життя у 2023 році. Україна у десятці

Організація Economist Intelligence Unit опублікувала щорічний рейтинг найкращих та найгірших міст для життя. Перше місце серед 173 міст з найкращими умовами життя в черговий раз отримав Відень. Через війну в Україні Київ потрапив до десятки найгірших міст для життя.

Міста вивчали за п’ятьма категоріями: стабільність, охорона здоров’я, культура, навколишнє середовище, освіта та інфраструктура. До кожного експерти виставляли оцінку (максимум – 100).

Відень вже другий рік поспіль показує найкращі показники. У міста – 98.4 бали зі 100. Всього у рейтингу представлено 173 міста.

ТОП-10 найкращих міст для життя у 2023 році:

1. Відень, Австрія

2. Копенгаген, Данія

3. Мельбурн, Австралія

4. Сідней, Австралія

Ñ 5. Ванкувер, Канада

Ñ 6. Цюріх, Швейцарія

Ñ 7. Калгарі, Канада

Ñ 8. Женева, Швейцарія

Ñ 9. Торонто, Канада

Ã 10. Осака, Японія

ТОП-10 найгірших міст для життя у 2023 році:

164. Дуала, Камерун

165. Київ, Україна

166. Хараре, Зімбабве

167. Дакка, Бангладеш

168. Порт-Морсбі, Папуа – Нова Гвінея

169. Карачі, Пакистан

170. Лагос, Нігерія

171. Алжир, Алжир

172. Тріполі, Лівія

173. Дамаск, Сирія

Повний звіт можна переглянути тут.