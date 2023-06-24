Опубліковано рейтинг найкращих та найгірших міст для життя у 2023 році. Україна у десятці

Організація Economist Intelligence Unit опублікувала щорічний рейтинг найкращих та найгірших міст для життя. Перше місце серед 173 міст з найкращими умовами життя в черговий раз отримав Відень. Через війну в Україні Київ потрапив до десятки найгірших міст для життя.
Міста вивчали за п’ятьма категоріями: стабільність, охорона здоров’я, культура, навколишнє середовище, освіта та інфраструктура. До кожного експерти виставляли оцінку (максимум – 100).
Відень вже другий рік поспіль показує найкращі показники. У міста – 98.4 бали зі 100. Всього у рейтингу представлено 173 міста.
ТОП-10 найкращих міст для життя у 2023 році:
1. Відень, Австрія
2. Копенгаген, Данія
3. Мельбурн, Австралія
4. Сідней, Австралія
Ñ 5. Ванкувер, Канада
Ñ 6. Цюріх, Швейцарія
Ñ 7. Калгарі, Канада
Ñ 8. Женева, Швейцарія
Ñ 9. Торонто, Канада
Ã 10. Осака, Японія
ТОП-10 найгірших міст для життя у 2023 році:
164. Дуала, Камерун
165. Київ, Україна
166. Хараре, Зімбабве
167. Дакка, Бангладеш
168. Порт-Морсбі, Папуа – Нова Гвінея
169. Карачі, Пакистан
170. Лагос, Нігерія
171. Алжир, Алжир
172. Тріполі, Лівія
173. Дамаск, Сирія
Повний звіт можна переглянути тут.