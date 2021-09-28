Проект сети ночных поездов соединит 200 городов Европы, в том числе Киев и Львов

Немецкая партия зеленых представила предложение о возвращении ночных поездов с созданием сети с 40 филиалами по всему континенту.

Почти год назад, в декабре 2020 года, группа государственных железнодорожных операторов в Европе представила проект Nightjet, сеть ночных поездов, которая соединяет 13 городов на континенте, в надежде возродить форму путешествий, о которой забыли во период бума бюджетных рейсов за последние десятилетия.

Партии зеленых Германии этого предложения было недостаточно, поэтому они решили пойти дальше и разработали проект, который соединит между собой 200 городов Европы.

Euro Night Sprinter Netzvision 2030+ включает в себя запуск 40 международных линий, которые позволят путешествовать из восточных городов, таких как Санкт-Петербург, Киев или Стамбул, в Глазго, Сан-Себастьян, Лиссабон и Малагу.

Как отметил Терри Рейнтке, вице-президент группы зеленых / EFA в Европейском парламенте, некоторые из крупнейших европейских городов станут узлами для сети ночных поездов, например, Париж, Франкфурт, Мюнхен и Брюссель.

Больше удобства для путешественников в ночном поезде

Идея состоит в том, чтобы, помимо возрождения этих поездов, которые пережили свой золотой век в период с 1930-х по 1970-е годы, облегчить путешественникам покупку билетов за счет запуска единой торговой платформы.

Хотя пересечение Европы из конца в конец на поезде возможно и сегодня, для этого нужно покупать каждый билет отдельно, что приводит к резкому увеличению стоимости поездки, что является причиной того, что многие путешественники предпочитают перелеты.

Ночные поезда, еще один способ для путешествий

Члены партии зеленых напоминают, что поездки на поезде (особенно в ночное время) – это так же путь к более успешным социальным отношениям, чем перелеты или путешествие на машине.

Они также объясняют, что обслуживание более высокого класса многих высокоскоростных поездов может быть включено в ночное обслуживание, что сделает путешествие еще более приятным.

Кроме того, использование ж/д транспорта оказывает значительное положительное влияние на устойчивое развитие в сфере путешествий: поезда генерируют 0,4% выбросов газа, в то время как на автомобили приходится 71,8%, на авиацию — 13,2% и на морской транспорт — 14,1%.

Это только некоторые из преимуществ, отмеченных французской начинающей компанией Midnight Trains, которая представила предложение по восстановлению ночных поездов по Франции в салонах высокого класса, которые могут путешествовать из Парижа в Барселону, Мадрид, Берлин, Копенгаген, Рим, и Эдинбург.

Трансъевропейский поезд все еще в пути

Еще один проект по продвижению использования поездов — это Connecting Europe Express, который курсирует по континенту со 2 сентября.

После выезда из Лиссабона и остановки в Мадриде поезд уже проехал Эстонию и покинул Ригу. Путешествие через 100 городов Европы, завершится 7 октября в Париже.