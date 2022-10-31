Швейцарією пройшов найдовший у світі пасажирський потяг

Швейцарська залізнична компанія Rhaetian Railway поставила світовий рекорд, спорядивши в дорогу найдовший у світі пасажирський поїзд. За словами Ренато Фасціаті, директора Ретійської залізниці та організатора рейсу, він був приурочений до 175-річчя швейцарських залізниць. Про рекорд повідомляє агентство Associated Press, передає Dip.org.ua.

Довжина складу 1,9 кілометра, у ньому 100 вагонів. Поїзд проїхав через Альпи з містечка Преда до міста Берюн. Попередній світовий рекорд по довжині поїзда було поставлено 1991 року: 1732,9 метра. Маршрут, що проходить через 22 тунелі та 48 мостів, включаючи одноколійний віадук Ландвассер, з 2008 року є надбанням списку Світової спадщини ЮНЕСКО.

Поїздка тривала трохи більше години. Повідомляється, що пасажирами потягу стали 150 людей.