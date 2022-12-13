Суперечки про те, чи прийнятно відкидати спинку сидіння під час подорожі, набули нового оберту в китайській провінції Хунань після того, як чоловік був оштрафований за те, що відкинувся назад у поїзді, передає ДІП з посиланням на CNN.com.

Повідомляється, що постраждалим став студент, на прізвище Ван. Хлопець використав свій нещодавно куплений комп’ютер на складному столику на спинці сидіння, коли людина, на ім’я Лю, яка сиділа попереду, відкинулася — просто на ноутбук Вана, розбивши екран.

Після того, як ноутбук полагодили, Ван подав до суду на попутника на 4788,50 юаня, щоб покрити витрати на ремонт та поїздку до поліцейської дільниці.

Народний суд округу Сян’інь у провінції Хунань ухвалив, що обидві сторони несуть часткову відповідальність за те, що сталося, причому Лю на 70 відсотків винен, тому що він відкинув своє сидіння в першу чергу, а Ван на 30 відсотків винен, тому що йому слід бути більш обережним.

В результаті було вирішено, що Лю виплатить 3341,45 юаня – 70 відсотків суми, яку Ван назвав у позові. Суд зазначив, що в поїзді вивішені оголошення, які нагадують людям про необхідність звіритися з пасажиром за ними, перш ніж відкидати сидіння.

Раніше в мережі обговорювали фото, на якому пасажирка натягнула чорний пакет на сидіння в літаку і закрила екран для сусіда, який сидів позаду.