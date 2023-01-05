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Київ визнали найкращим містом світу 2023 року

Українська столиця отримала почесну відзнаку, тоді як офіційно на першому місці в рейтингу опинився Лондон (Велика Британія).

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Київ визнали найкращим містом світу 2023 року

Києву присуджено окреме почесне звання найкращого міста світу 2023 року за версією Міжнародної агенції Resonance.

“Історична українська столиця є маяком мужності та стійкості, яка веде непокірну націю проти жорстокого агресора”, – йдеться у повідомленні на сайті агентства.

У той же час офіційно на першому місці в рейтингу опинився Лондон (Великобританія), далі йдуть Париж (Франція), Нью-Йорк (США), Токіо (Японія), і замикає першу п’ятірку Дубай (ОАЕ).

Загалом у рейтингу представлені міста з кількістю населення понад мільйон.

Як зазначив мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі експерти також відзначили суттєвий розвиток інфраструктури міста за останні 10 років – створення нових парків та скверів та благоустрій старих, наведення ладу з паркуванням, оновлення рухомого складу муніципального транспорту.

Як повідомляв DIP, раніше популярний туристичний портал Lonely Planet включив міжнародний потяг “Київ – Кишинів – Київ” від “Укрзалізниці”, запущений у листопаді 2022 року після 24-річної перерви, до списку найкращих залізничних маршрутів Європи на 2023 рік.

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