Потяг до України потрапив у топ залізничних маршрутів Європи на 2023 рік

Міжнародний потяг “Київ – Кишинів – Київ” від “Укрзалізниці”, запущений у листопаді 2022 року після 24-річної перерви, потрапив у топ найкращих залізничних маршрутів Європи на 2023 рік.

Як пише популярний міжнародний туристичний портал Lonely Planet, який склав цей рейтинг, безперервна робота українських залізниць, ще й більш-менш за графіком, стала символом стійкості під час жорстокого російського вторгнення. І хоча ще потрібен час, перш ніж мандрівники з-за меж України знову почнуть їздити до Києва, поновлення маршруту між Києвом і Кишинівом є дуже важливим.

Також видання нагадує, що цей маршрут включає зупинку на станції Унгени на заході Молдови, звідки легко можна дістатися румунського міста Ясси, аеропорт якого є одним із ключових для жителів України, які на даний момент не мають цивільного авіасполучення з рештою світу через війну.

Як їздить поїзд “Київ – Кишинів”

Потяг №351 До сполучень “Київ-Пасажирський – Кишинів” вирушає з української столиці щодня о 17:02, а прибуває до столиці Молдови о 10:38 наступного дня. Назад поїзд №351 Л вирушає з Кишинів о 17:45, а прибуває до Києва о 11:48.

Потяг робить проміжні зупинки на станціях Козятин-1, Вінниця, Жмеринка, Бар, Копай, Котюжані, Вендичани та Могилів-Подільський з української сторони, а також Велчинець, Окниця, Белць-Ораш та Унгени з молдавської.

У складі поїзда є плацкартні вагони за ціною від 1900 гривень за місце, купейні вагони, квитки в яких коштують від 2700 гривень та вагони люкс з квитками від 5000 гривень за місце. Квитки можна придбати на сайті “Укрзалізниці” та в її офіційному додатку, а також на сайті “Молдавської залізниці”.

Крім того, до списку трендових поїздів у Європі 2023 потрапили