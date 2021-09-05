Поїзд Connecting Europe Express відправився в подорож по більш ніж 100 містах Європи

Connecting Europe Express, спільний потяг ЄС, який буде зупинятися майже у всіх країнах континенту, вилетів з залізничного вокзалу Лісабона 2 вересня, і прибуде до Парижа 7 жовтня, досягнувши за цей час понад 100 міст.

Поїзд зупинятиметься у всіх 26 країнах-членах і більш, подолавши 20 000 кілометрів і 33 пункту перетину кордону, і дозволить мандрівникам дістатися до своїх європейських пунктів призначення, використовуючи екологічно безпечний варіант подорожі на поїзді.

У прес-релізі, випущеному Європейською комісією, повідомляється, що Connecting Europe Express був запущений в рамках Європейського року залізниць 2021 і був створений у співпраці з 40 партнерами.

Комісар ЄС з транспорту Адіна Велеан зазначила, що залізниця – це рішення проблеми зміни клімату і відновлення економіки після пандемії.

«Залізниці сформували нашу багату спільну історію. Але залізниця – це також майбутнє Європи, наш шлях до пом’якшення наслідків зміни клімату та прискорення економічного відновлення після пандемії, оскільки ми будуємо транспортний сектор з нульовим викидом вуглецю», – сказав комісар Велеан.

Крім того, генеральний директор Австрійських федеральних залізниць Андреас Матті зазначив, що проект підвищить поінформованість про зелені поїздки і що спільний залізничний сектор життєво важливий для досягнення кліматичних цілей ЄС.

«Члени CER віддані тому, щоб «Зелена угода» увінчалася успіхом. Нам необхідно продовжувати переводити вантажоперевезення з автомобільного на залізничний, надавати ефективні послуги для щоденних пасажирів і розширювати міжнародні міжміські пасажирські залізничні перевезення, пропонуючи денні та нічні перевезення», – сказав Матті.

Крім того, в Connection Europe Express будуть входити три основних поїзда; іберійський поїзд, балтійський поїзд і стандартний поїзд.

Протягом цього п’ятитижневого заходу для ентузіастів залізничного транспорту заплановані різноманітні заходи, наприклад, дебати в прямому ефірі на офіційному сайті.

«У найближчі тижні Connecting Europe Express стане постійно діючою конференцією, лабораторією і форумом для громадських дебатів про те, як зробити залізничний транспорт привабливим видом транспорту як для пасажирів, так і для бізнесу», – додав комісар Велеан.

Автобуси для конференції були надані різними європейськими залізничними компаніями, такими як MAV (Угорщина), яка представить пересувну виставку, організовану Європейським виконавчим агентством з питань клімату, інфраструктури і навколишньому середовищу (CINEA) і спільним підприємством Shift2Rail.

Інші тренери включають в себе тренера для конференцій (наданого SNCF, Франція), двох сидячих тренерів, наданих DB, Німеччина і SBB, Швейцарія, і тренера-ресторанчика з FS, Італія. У стандартну конференцію поїздів також увійде спальний вагон, наданий ÖBB, Австрія. Іберійський поїзд буде обслуговувати іспанський оператор Renfe, а литовський LTG – балтійський поїзд.

Раніше Erasmus By Train, ініціатива європейських студентів, пропонувала Erasmus + надати безкоштовний проїзний квиток для студентів, що бажають подорожувати по зелених водах.

Практика екологічних подорожей включає в себе транспортування на транспортних засобах, не пов’язаних з викидами вуглецю, таких як велосипеди, або з використанням менш забруднюючих речовин, таких як загальні автомобілі і безпосадочні перельоти.