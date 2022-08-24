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Велика БританіяТуризм

Пасажири потяга застрягли на п’ять годин під Ла-Маншем

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
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Пасажири потяга застрягли на кілька годин під Ла-Маншем

Десятки людей на кілька годин застрягли в тунелі під Ла-Маншем після того, як поїзд, що прямував з Кале до Фолкстона, зламався в найдовшому підводному тунелі на Землі, повідомляє ВВС.

Вони були евакуйовані через аварійний тунель після того, як їм довелося залишити свої автомобілі, і, провівши в тунелі майже п’ять годин, пересадили на запасний вантажний поїзд і доставили в термінал Фолкстоун в Англії.

Тим часом пасажирам у Кале було сказано не виходити з терміналу до 6 ранку сьогоднішнього дня, а на фотографіях видно, що пробка на терміналі шатлів утворилася ще ввечері у вівторок.

Керівництво поїзда Shuttle, який перевозить автомобілі тунелем, спочатку повідомило в Твіттері, що потяг зламався, але пізніше Бі-бі-сі додало, що насправді поїзд не зламався, але спрацювала сигналізація, і зараз ведеться розслідування.

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