Поезд Connecting Europe Express отправился в путешествие по более чем 100 городах Европы

Connecting Europe Express, совместный поезд ЕС, который будет останавливаться почти во всех странах континента, вылетел с железнодорожного вокзала Лиссабона 2 сентября, и прибудет в Париж 7 октября, достигнув за это время более 100 городов.

Поезд будет останавливаться во всех 26 странах-членах и более, преодолев 20 000 километров и 33 пункта пересечения границы, и позволит путешественникам добраться до своих европейских пунктов назначения, используя экологически безопасный вариант путешествия на поезде.

В пресс-релизе, выпущенном Европейской комиссией, сообщается, что Connecting Europe Express был запущен в рамках Европейского года железных дорог 2021 и был создан в сотрудничестве с 40 партнерами.

Комиссар ЕС по транспорту Адина Велеан отметила, что железная дорога — это решение проблемы изменения климата и восстановление экономики после пандемии.

«Железные дороги сформировали нашу богатую общую историю. Но железная дорога — это также будущее Европы, наш путь к смягчению последствий изменения климата и ускорения экономического восстановления после пандемии, поскольку мы строим транспортный сектор с нулевым выбросом углерода», — сказал комиссар Велеан.

Кроме того, генеральный директор Австрийских федеральных железных дорог Андреас Матти отметил, что проект повысит осведомленность о зеленых поездки и общий железнодорожный сектор жизненно важен для достижения климатических целей ЕС.

«Члены CER привержены тому, чтобы« Зеленая сделка »увенчалась успехом. Нам необходимо продолжать переводить грузоперевозки из автомобильного на железнодорожный, предоставлять эффективные услуги для ежедневных пассажиров и расширять международные междугородные пассажирские железнодорожные перевозки, предлагая дневные и ночные перевозки», — сказал Матти.

Кроме того, в Connection Europe Express будут входить три основных поезда; Иберийский поезд, балтийский поезд и стандартный поезд.

В течение этого пятинедельного мероприятия для энтузиастов железнодорожного транспорта запланированы различные мероприятия, например, дебаты в прямом эфире на официальном сайте.

«В ближайшие недели Connecting Europe Express станет постоянно действующей конференцией, лабораторией и форумом для общественных дебатов о том, как сделать железнодорожный транспорт привлекательным видом транспорта как для пассажиров, так и для бизнеса», — добавил комиссар Велеан.

Автобусы для конференции были предоставлены различными европейскими железнодорожными компаниями, такими как MAV (Венгрия), которая представит передвижную выставку, организованную Европейским исполнительным агентством по вопросам климата, инфраструктуры и окружающей среде (CINEA) и совместным предприятием Shift2Rail.

Другие тренеры включают в себя тренера для конференций (предоставленного SNCF, Франция), двух сидящих тренеров, предоставленных DB, Германия и SBB, Швейцария, и тренера-ресторанчика с FS, Италия. В стандартную конференцию поездов также войдет спальный вагон, предоставленный ÖBB, Австрия. Иберийский поезд будет обслуживать испанский оператор Renfe, а литовский LTG — балтийский поезд.

Ранее Erasmus By Train, инициатива европейских студентов, предлагала Erasmus + предоставить бесплатный проездной билет для студентов, желающих путешествовать по зеленым водах.

Практика экологических путешествий включает в себя транспортировку на транспортных средствах, не связанных с выбросами углерода, таких как велосипеды, или с использованием менее загрязняющих веществ, таких как общие автомобили и беспосадочные перелеты.