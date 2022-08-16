Опубліковано чергову версію найвпливовіших паспортів у 2022 році

Глобальна консалтингова фірма з питань громадянства та проживання в Лондоні Henley & Partners підготувала новий щоквартальний звіт, згідно з яким власники трьох азійських паспортів мають найбільші можливості для подорожей по всьому світу.

Рекордні 193 пункти призначення наразі відкриті без візи для громадян Японії, 192 – власникам паспортів Сінгапуру та Південної Кореї.

Згідно зі звітом, паспорти країн Європи та Північної Америки відновились до 60% від докризового рівня мобільності.

Більшість європейських країн займають верхні рядки рейтингу. На третьому місці знаходиться Фінляндія, за нею йдуть Італія та Люксембург – по 189 безвізових напрямків.

На п’ятому місці — одразу чотири країни: Австрія, Данія, Нідерланди та Швеція. Франція та Великобританія замикають першу шістку.

США, Нова Зеландія та Бельгія посідають 7-е місце разом з Норвегією, Швейцарією та Бельгією.

А що, з іншого боку, рейтингу?

У світі лише 27 країн, які не вимагають від громадян Афганістану попереднього отримання візи.

Свобода пересування для власників індійських паспортів повернулася до рівня, що існував до пандемії, з необмеженим доступом до 57 країн. Порівняйте з 23 пунктами призначення у 2020 році.

Україна посідає 35 місце, випередивши Росію на 15 пунктів, яка посіла 50 місце.

Найкращими паспортами станом на липень 2022 року є:

Японія (193 безвізові країни)

Сінгапур, Південна Корея (192)

Німеччина, Іспанія (190)

Фінляндія, Італія та Люксембург (189)

Австрія, Данія, Нідерланди та Швеція (188)

Франція, Ірландія, Португалія, Великобританія (187)

Бельгія, Нова Зеландія, Норвегія, Швейцарія, США (186)

Австралія, Канада, Чехія, Греція та Мальта (185)

Угорщина (183)

Литва, Польща та Словаччина (182)

Найгірші паспорти у липні 2022 року

Декілька країн по всьому світу мають безвізовий або безвізовий доступ після прибуття в 40 або менше країн. До них відносяться:

Північна Корея (40 пунктів призначення)

Непал, Палестинська територія (38)

Сомалі (35)

Ємен (34)

Пакистан (32)

Сирія (30)

Ірак (29)

Афганістан (27)

За допомогою паспортного індексу Хенлі було оцінено 199 паспортів, щоб визначити скільки безвізових місць можуть відвідати їх власники. Щоразу, коли нові візові правила набирають чинності протягом року, вони постійно оновлюються в режимі реального часу.