Складено рейтинг найвпливовіших паспортів світу 2023 року

Портал Nomad Capitalist назвав 10 “найвпливовіших” паспортів світу.

Деякі паспорти спрощують процес проходження прикордонного контролю, інші можуть зажадати від вас пройти дуже довгі процедури отримання візи перед кожною поїздкою. У міру коливань економіки та реструктуризації політичних союзників сила національного паспорта також змінюється.

Щоб з’ясувати, які паспорти пропонують своїм власникам найбільші привілеї, портал Nomad Capitalist вивчив можливості безвізового в’їзду у 199 країнах, порівнявши податки для громадян, можливості подвійного громадянства, особисту свободу та інші фактори.

Цього року лідером рейтингу став паспорт Об’єднаних Арабських Еміратів. ОАЕ вперше увійшли до першої десятки, піднявшись з 35-го місця відразу на перше. Багато в чому це пов’язано з недавніми змінами країни. Влада дозволила іноземцям подавати заявки на подвійне громадянство, а також створила “сприятливий для бізнесу” клімат, включаючи завидну податкову систему та повну свободу пересування.

На другу позицію, порівняно з минулим роком, опустився Люксембург. Незважаючи на це, крихітна, але процвітаюча держава-член ЄС пропонує своїм громадянам високий рівень свободи. Крім того, в країні полегшили процес натуралізації для емігрантів, які там проживають.

Третє місце посідає Швейцарія. Громадянам цієї країни надають високий ступінь свободи та конфіденційності. Цього року держава піднялася із п’ятої позиції на третю.

10 найкращих паспортів світу у 2023 році за версією Nomad Capitalist:

Об’єднані Арабські Емірати; Люксембург; Швейцарія; Ірландія; Португалія; Німеччина; Чеська Республіка; Нова Зеландія; Швеція; Фінляндія

На жаль, до десятки сильних паспортів Україна не увійшла.