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Туризм

Названо найсильніші паспорти світу у 2023 році

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Названо найсильніші паспорти світу у 2023 році

Компанія Henley & Partners представила свій черговий рейтинг найсильніших паспортів країн світу – Henley Passport Index (HPI).

Вперше за п’ять років Японія перестала очолювати рейтинг найсильніших паспортів світу та опинилася на третьому місці. Місце лідера зайняв Сінгапур: його володарі можуть подорожувати без віз або отримувати візи після прибуття до 192 країн і територій світу.

Друге місце поділили Фінляндія, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Південна Корея, Іспанія та Швеція. Громадяни цих країн можуть без оформлення віз їздити до 190 країн.

Третє місце також належить декільком країнам. Це Австрія, Данія, Ірландія, Люксембург, Нідерланди та Великобританія (189 країн та територій). Четвертий рядок дістався Бельгії, Мальті, Норвегії та Португалії (188 країн). ТОП-5 замикають Чехія, Нова Зеландія, Польща та Швейцарія (187 країн).

Україна знаходиться на 30-му місці зі 146 країнами.

Аутсайдером списку є Афганістан, його громадянам без віз доступні лише 27 країн. Також серед країн, з паспортами яких найскладніше переміщатися світом, — Ірак (29 країн), Сирія (30 країн) і Пакистан (33 країни).

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