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Рейтинг найпотужніших паспортів світу у 2024 році відзначився незвичайним рекордом

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Вийшов рейтинг закордонних паспортів: Україна лишила Росію далеко позаду

Вперше за 19 років спостережень одразу шість країн посіли перше місце з рекордною кількістю можливостей для безвізових подорожей.

За 2023 рік Україна уклала угоди про безвізовий режим з Кенією, М’янмою та Ефіопією, але опустилася в рейтингу країн із найсильнішими паспортами з 30-го на 32-е місце через зміни позицій інших країн.

Як свідчать опубліковані 10 січня дані Індексу паспортів світу на перший квартал 2024 року від компанії Henley & Partners, засновані на даних Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA), на даний момент паспорт України надає безвізовий доступ до 148 із 227 напрямків світу.

У той же час, вперше за 19 років спостережень компанії одразу шість країн посіли перше місце з рекордною кількістю можливостей для безвізових подорожей: чотири з них країни Європейського союзу – Німеччина, Італія, Іспанія та Франція, а дві азіатські країни – Сінгапур та Японія. Утримувачі паспортів цих країн можуть подорожувати без візи 194 напрямками світу.

Південна Корея, Фінляндія та Швеція посіли друге місце (193 безвізові напрямки), а Австрія, Данія, Ірландія та Нідерланди розділили третє місце (192). Великобританія перемістилася на четверту позицію (191), а США посідають сьоме місце (187) – ще у 2014 році обидві країни очолювали рейтинг.

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