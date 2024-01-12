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Шість країн стали лідерами рейтингу найсильніших паспортів світу

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Відразу шість країн стали лідерами рейтингу найсильніших паспортів світу
Pixabay

Шість країн, серед яких чотири європейські та дві азіатські, стали лідерами в рейтингу найсильніших паспортів, який складає міжнародна консалтингова компанія Henley & Partners.

Так, згідно з опублікованим 10 січня черговим рейтингом, країнами з найсильнішими паспортами є Франція, Німеччина, Італія, Японія, Сінгапур та Іспанія. Громадяни цих держав мають можливість без віз в’їжджати до 194 країн і територій із 227 проаналізованих.

На другому місці знаходяться три країни: Фінляндія, Південна Корея та Швеція зі 193 безвізовими напрямками. Третє місце належить Австрії, Данії, Ірландії та Нідерландам.

Україна знаходиться на 32 місці, наші співвітчизники без віз можуть відвідувати 148 держав.

Останнє 104 місце списку належить Афганістану, за паспортом якого без оформлення візи можна в’їхати в 28 країн.

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