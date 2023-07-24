У рейтингу найсильніших паспортів світу змінився лідер

Як повідомляє міжнародна консалтингова компанія Henley&Partners, що становить рейтинги найсильніших паспортів світу раз на півроку, в черговому списку змінився лідер — Японія, паспорт якої утримував цю позицію п’ять років.

Тепер у рейтингу лідирує паспорт Сінгапуру: сінгапурці можуть відвідувати без віз 193 країни світу (із 227 проаналізованих). Друге місце належить одразу трьом країнам — Німеччині, Італії, Іспанії: громадяни цих держав можуть без віз відвідувати 190 країн. Японія опинилася третьому місці, власники її паспортів, як і ще шести країн (Австрія, Фінляндія, Франція, Люксембург, Південна Корея, Швеція) мають право в’їзду без візових формальностей до 189 держав.

Україна в цьому рейтингу посіла 30 місце, наші співвітчизники можуть без оформлення віз подорожувати до 146 країн.

Аутсайдером у ТОП-100 став Пакистан (33 безвізові країни), а 99-е місце посіли Сомалі та Ємен (35 держав без віз).