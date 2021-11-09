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Нові правила ЄС, призведуть до хаосу у відпочинку туристів на святах

Гліб Парфененко
Нові правила ЄС, призведуть до хаосу у відпочинку туристів на святах

Туристів, які подорожують до ЄС, попереджають, що наступного року на них чекає повний хаос через нові правила на кордоні. До кінця наступного року ЄС готується запровадити свою нову систему в’їзду, яка вимагатиме від громадян, які не є громадянами ЄС, сканувати чотири відбитки пальця та робити фотографію. Система в’їзду/виїзду (EES) має бути запущена у травні і контролюватиме громадян країн, які не входять до ЄС, які в’їжджають до блоку. 

Експерти заявили, що нові правила, зважаючи на все, були розроблені для аеропортів, а не для наземних переходів.

Нові правила ЄС, призведуть до хаосу у відпочинку туристів на святах
Эксперты говорят, что новая инфраструктура EES может вызвать хаос и длинные очереди. (Изображение: GETTY)

Аеропорти мають відносно легко впоратися з новими правилами, оскільки пасажири проходять імміграційний контроль пішки індивідуально.

Рірдон сказав Комітету з юстиції та внутрішніх справ Палати лордів Великобританії: «Неможливо провести біометричний контроль, не витягнувши всіх з машини.

«Ми вперше розраховуємо на обробку від 1600 до 1700 пасажирів за годину. «Це нездійсненне завдання у тому просторі, який у нас є. Це великий ризик заторів на ключових автомагістралях .

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